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С начала протестов в Грузии нарушены права 147 журналистов
21.03.2025 12:43
С начала проевропейских акций в Грузии четыре месяца назад были нарушены права примерно 150 журналистов, освещавших митинги. Об этом сообщает «Центр медиа, информации и социальных исследований» (CMIS), который ведет учет подобных фактов в режиме реального времени.
«Центр задокументировал 124 случая нарушения прав представителей СМИ на проевропейских митингах и/или в связи с ними с 28 ноября 2024 года, в ходе которых в общей сложности 147 журналистов, фотографов и операторов стали объектами репрессий», — информирует организация.
В CMIS резюмируют, что при освещении протестов в Тбилиси и других городах Грузии работе журналистов, операторов и фотографов препятствуют. Нередко они подвергаются словесным и физическим оскорблениям со стороны полиции. Более того, неоднократно фиксировались факты повреждения или конфискации их оборудования (телефонов, камер). В последнее время представителей СМИ стали привлекать к административной за блокирование дорог во время освещения протестов — 17 журналистам выписали штрафы в размере 5 тысяч лари.
Также имели место случаи преследования и увольнения журналистов за выражение критической позиции. Так, например, 4 февраля Общественный вещатель Грузии отстранил ведущего вечернего новостного выпуска Васила Иванова-Чиковани. Причиной решения назвали отказ продюсеров сотрудничать с журналистом. Сам Иванов-Чиковани связал произошедшее со своим критическим отношением к редакционной политике канала.
CMIS подробно описывает каждый факт нарушения прав журналистов. Среди последних – решение Тбилисского городского суда по административному делу репортера издания Publica Александра Кешелашвили. Журналиста, задержанного и жестоко избитого во время освещения протестной акции в Тбилиси 29 ноября, признали виновным в неподчинение полиции.
28 ноября 2024 года, после спорных парламентских выборов, в Грузии утвердили правительство, и в тот же вечер премьер Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке переговоров по вступлению страны в ЕС. Это спровоцировало не прекращающиеся по сей день протесты проевропейской части населения.
Акции в Тбилиси и других городах страны проходят регулярно, несмотря на штрафы, задержания и новые законы, ограничивающие свободу собраний. Требования протестующих — досрочные парламентские выборы и освобождение применно полусотни критиков «Грузинской мечты», против которых начали уголовные дела.
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