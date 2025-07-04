На территории поместья Левиль будет посажен грузинский виноградник

04.07.2025 11:09





По информации Министерства культуры Грузии, на территории поместья Левиль будет разбит грузинский виноградник.



Меморандум о взаимном сотрудничестве, заключённый между Национальным музеем Грузии, Научно-исследовательским центром сельского хозяйства при Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства и ООО «Шато Зегаани», предусматривает создание грузинского виноградника на территории поместья грузинской эмиграции в Левиле, а также проведение и поддержку мероприятий, направленных на популяризацию винной культуры.



Согласно информации ведомства, документ подписали генеральный директор Национального музея Грузии Давид Лорткипанидзе, директор Научно-исследовательского центра сельского хозяйства Леван Уджмаджуридзе и директор ООО «Шато Зегаани» Лиана Зубашвили.



На церемонии подписания меморандума присутствовали министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, первый заместитель министра культуры Мака Гургенидзе и заместитель министра Георгий Мирцхулава.



«Меморандум основан на нотариальном акте, подписанном 23 сентября 2016 года, который предусматривает уход и развитие парка усадьбы в Левиле, где почётное место займут деревья и фруктовые культуры грузинских сортов, а на одном из участков земли будет разбит грузинский виноградник.



В сотрудничестве с Национальным музеем и Научно-исследовательским центром сельского хозяйства, ООО «Шато Зегаани» на собственные средства и под свою ответственность обеспечит проведение соответствующих мероприятий по созданию виноградника на территории поместья в Левиле.



Научно-исследовательский центр сельского хозяйства в рамках своей профессиональной компетенции окажет методическую помощь и консультации ООО «Шато Зегаани» и Национальному музею», — говорится в информации Министерства культуры.





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