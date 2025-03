Зурабишвили: сегодня главный вопрос — to be or not to be

23.03.2025 19:02





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, комментирует события вокруг заседания попечительского совета общественного вещателя Грузии — Pirveli Arkhi.



По ее словам, то, что сегодня люди готовы предать анафеме своих коллег, отправить их в тюрьму, — показатель того, во что превратился «режим Иванишвили». Именно так, отметила политик, в советское время выглядели беззаботные рассуждения «чиновников» о том, чье дело передать партии, на кого составить донос и кого обвинить в измене.



«То, что этот разговор записан и никогда не будет стерт со страниц нашей истории, нам всем нужно знать! То, что вы не идете в Европу, — знаем, но то, что вы «достойно» никуда не направляетесь, — об этом-то вы догадываетесь?



Сегодня главный вопрос — «to be or not to be?». Готовы ли мы передать другого человека «компетентным органам», вытянув руку ЗА, как они, с такими же словами и не моргнув глазом. И из-за чего? Из-за выражения отличного <от кого-то> мнения и позиции?», — пишет Зурабишвили.





Попечительский совет «Общественного вещателя» обсудил вопрос критически настроенных сотрудников. Члены совета обсудили обвинения Васила Иванова-Чиковани, Нино Зауташвили, Кахи Меликидзе и Гии Имнашвили.



Юрист телеканала представил членам правления подробный отчет, в котором в хронологическом порядке отразил освещение новостей каналом.



Как заявили члены правления, сотрудники телеканала, которые несколько месяцев назад вступили в конфронтацию с руководством, клевещат на них, не предоставляя никаких веских доказательств. Поэтому члены попечительского совета ОВГ считают, что эти журналисты действовали с определенными целями, и считают, что прокуратура должна начать расследование по этому вопросу.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ