

Преследование коллег, беспрецедентное давление на свободу СМИ — Медиакоалиция о заседании в ОВГ

24.03.2025 11:12





Коалиция за адвокатирование СМИ выражает солидарность добросовестным журналистам Общественного вещателя и реагирует на вчерашнее заседание Совета попечителей Общественного вещателя, на котором члены Совета потребовали от прокуратуры расследовать «необоснованные обвинения» критически настроенных сотрудников в адрес канала.



Медиа-коалиция расценивает это как преследование журналистов со стороны лояльных «Грузинской мечте» коллег за критические высказывания и обращается к международному сообществу, особенно к Европейскому вещательному союзу (EBU), с просьбой активно включиться в текущую ситуацию.



«Это беспрецедентное давление на свободу СМИ и прямая угроза журналистам, которые выполняют свой профессиональный долг и разоблачают руководство Общественного вещателя и режим Иванишвили в пропаганде и насилии».



21 марта текущего года отдельные члены Совета попечителей Общественного вещателя обсудили критические заявления журналистов — Васила Иванов-Чиковани, Нино Зауташвили, Кахи Меликидзе и Гии Имнаишвили. Вместо адекватной реакции на достоверную информацию, распространённую журналистами, члены Совета, являющиеся сторонниками «Грузинской мечты» — председатель Совета Васил Маглаперидзе, Григол (Гия) Мургулия, Георгий Кохреидзе, Тамила Долидзе, Бондо Мдзинарашвили, Изабела Осипова, Гия Якобашвили и Сосо Стуруа — потребовали вмешательства прокуратуры и изучения деятельности указанных журналистов.



Лояльный режиму Иванишвили Совет безосновательно утверждал, что журналисты якобы действуют из «финансовых или политических интересов».



— «У меня складывается впечатление, что во всём этом замешана масонская ложа», — заявила член Совета Тамила Долидзе.



Данный случай не является единичным — это часть системной политики «Грузинской мечты», направленной на преследование профессиональных, независимых и проевропейских журналистов. Под руководством лиц, находящихся под влиянием «Грузинской мечты», редакционная политика Общественного вещателя носит предвзятый характер в пользу режима Иванишвили, что подтверждается результатами различных независимых мониторингов.



Существуют многочисленные свидетельства действующих и бывших журналистов, разоблачающих пропагандистскую и дезинформационную политику вещателя. Европарламент требует введения санкций в отношении председателя Совета попечителей Васила Маглаперидзе и директора Тинатин Бердзенишвили за распространение пропаганды и поддержку репрессивного режима.



— «Важно отметить, что наряду с непрерывными акциями проходят протесты у здания Общественного вещателя, где граждане требуют от вещателя выполнения своей миссии, обеспечения надлежащего освещения событий и донесения до общества голоса народа.



Роль Общественного вещателя имеет критически важное значение для нашей демократии, и именно благодаря этим независимым и профессиональным журналистам в обществе всё ещё сохраняется вера в идею общественного вещания. Несмотря на оказываемое давление, эти журналисты продолжают следовать профессиональным стандартам и стремятся предоставить обществу объективную информацию», — говорится в заявлении Медиа-коалиции.





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