

Мамуке Хазарадзе грозит год лишения свободы за неявку за заседание парламентской комиссии

26.03.2025 13:13





Прокуратура начала расследование в связи с неявкой лидера коалиции «Сильная Грузия» и партии «Лело» Мамуки Хазарадзе на заседание временной следственной комиссии по расследованию преступлений, совершённых в период правления «Единого национального движения». Расследование ведётся по статье 349 Уголовного кодекса – «Невыполнение законных требований временной следственной комиссии парламента», что влечёт наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трёх лет.



Кроме того, комиссия обратится в прокуратуру 26 марта в связи с неявкой на заседание ещё одного оппозиционера – Бадри Джапаридзе. Он также отказался присутствовать на заседании по делу компании «Магнат» и отвечать на вопросы.



«Мы дали ему дополнительное время до вчерашнего дня, до 16:00, однако он так и не явился на заседание комиссии. Мы все были здесь и ждали его, но он не пришёл. Поскольку у комиссии нет другого решения в правовом и процессуальном плане, скорее всего, уже имеются признаки преступления, предусмотренного статьёй 349 УК. Остальное оценит с правовой точки зрения прокуратура», – заявила председатель комиссии Тея Цулукиани.





Напомним, что дело касается бизнеса главы и основателя ООО «Магнат» Джемала Леонидзе, которому до 2009 года принадлежали 42 автозаправочные станции и несколько топливных хранилищ. Тогда банк TBC решил сократить объем выделяемых компании кредитов и ей владелец был вынужден передать часть своей доли банку и неким третьим лицам. Однако в собственности Джемала Леонидзе оставался значительный процент акций, пока всего через год бизнесмена не обвинили в присвоении земельных участков. Протесты его адвоката и указания на фактическое отсутствие доказательств в деле суд не принял во внимание. Леонидзе потерял и компанию, и практически все свое имущество. В конфискации имущества, наряду с высокопоставленными чиновниками тогдашних властей, он обвиняет и Мамуку Хазарадзе.



Обещание устроить «грузинский Нюрнберг» для представителей прежней власти было центральным в предвыборной кампании «Грузинской мечты». В партии также обещали вообще запретить «Нацдвижение» и другие силы, потенциально связанные с ним. Оппозиция в ответ заявляет, что «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили открыто говорят о репрессиях и намерены уничтожить инакомыслие в стране.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





