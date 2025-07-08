Самадашвили: Это не выборы, а поле битвы, на котором оппозиция должна сражаться

08.07.2025 18:31





Заявление ОБСЕ подтверждает то, о чем мы говорим давно, «Грузинская мечта» — это власть, которая в реальности не хочет создавать никакого демократического фасада на выборах — это не выборы, а поле битвы, на котором оппозиция должна сражаться, — так оценила заявление БДИПЧ/ОБСЕ одна из лидеров «Лело-Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.



Как отмечает Самадашвили, призыв БДИПЧ/ОБСЕ к власти пригласить их наблюдательную миссию на выборы местного самоуправления также подтверждает, что ОБСЕ рассматривает эти выборы как «ареал ведения важной политической борьбы».



«Заявление ОБСЕ, в котором выражается озабоченность тем, что «Грузинская мечта» официально не пригласила для наблюдения на выборы местного самоуправления, подтверждает то, о чем мы говорим уже давно. Это власть, которая реально не хочет создавать никакой демократический фасад на выборах. Это не выборы, это поле битвы, на котором оппозиция должна бороться, а не отказываться от этого поле битвы. Обращение ОБСЕ к властям о том, чтобы пригласить ее миссию наблюдателей также подтверждает, что и ОБСЕ видит выборы местного самоуправления именно как ареал для ведения важной политической борьбы. Поэтому она не объявляет эти выборы сейчас нелегитимными заранее, а призывает власти обеспечить выполнение функций наблюдения в этой важной политической борьбе. Это еще раз подтверждает, что реально Бидзина Иванишвили знает, что теряет значимые позиции на местных выборах, и настолько напуган, что его власть даже не хочет приглашать миссию наблюдателей ОБСЕ», - заявила Самадашвили.





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