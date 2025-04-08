Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Национальное агентство продовольствия после молочного скандала «вдруг» ожило и решило поучать население


08.04.2025   14:13


Национальное агентство продовольствия призывает население не приобретать яйца и мясные продукты в торговых местах, где не соблюдаются нормы гигиены и условия реализации, - об этом говорится в заявлении ведомства.

Агентство разъясняет, на что следует обращать внимание при покупке конкретного продукта.

«Во время покупки мяса обращайте внимание на следующее:

Условия хранения и размещения – мясо должно храниться в чистом, закрытом холодильнике, при соблюдении соответствующего температурного режима – от 2 до 6 градусов; срок хранения - 48 часов.

На этикете продаваемого мяса должна быть нанесена следующая информация:

Название страны, где находится бойня; номер признания или условного признания бойни, где было забито животное; дата и часы изготовления мяса;

Если мясо получено от животного в Грузии («происхождение − Грузия»), на этикете должен быть указан идентификационный номер животного;

Если мясо являются импортированным, на этикете должно быть указано название страны-импортера;

Мясо различного происхождения (говядина, баранина, свинина, козлятина) должны быть размещены в холодильнике отдельно. Также по отдельности должно быть размещено мясо, импортируемое из разных стран;

Этикетка должна быть приклеена на видном месте, на том холодильнике, в котором хранится мясо.

При покупке яиц обращайте внимание на условия хранения и реализации, срок годности, этикетку, на которую должна быть нанесена информация и стране происхождения и дате производства яиц», - говорится в заявлении агентства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна