

Национальное агентство продовольствия после молочного скандала «вдруг» ожило и решило поучать население

08.04.2025 14:13





Национальное агентство продовольствия призывает население не приобретать яйца и мясные продукты в торговых местах, где не соблюдаются нормы гигиены и условия реализации, - об этом говорится в заявлении ведомства.



Агентство разъясняет, на что следует обращать внимание при покупке конкретного продукта.



«Во время покупки мяса обращайте внимание на следующее:



Условия хранения и размещения – мясо должно храниться в чистом, закрытом холодильнике, при соблюдении соответствующего температурного режима – от 2 до 6 градусов; срок хранения - 48 часов.



На этикете продаваемого мяса должна быть нанесена следующая информация:



Название страны, где находится бойня; номер признания или условного признания бойни, где было забито животное; дата и часы изготовления мяса;



Если мясо получено от животного в Грузии («происхождение − Грузия»), на этикете должен быть указан идентификационный номер животного;



Если мясо являются импортированным, на этикете должно быть указано название страны-импортера;



Мясо различного происхождения (говядина, баранина, свинина, козлятина) должны быть размещены в холодильнике отдельно. Также по отдельности должно быть размещено мясо, импортируемое из разных стран;



Этикетка должна быть приклеена на видном месте, на том холодильнике, в котором хранится мясо.



При покупке яиц обращайте внимание на условия хранения и реализации, срок годности, этикетку, на которую должна быть нанесена информация и стране происхождения и дате производства яиц», - говорится в заявлении агентства.





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