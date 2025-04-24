

Бочоришвили: «Грузинская мечта» - это власть, которая сделала все, чтобы добиться либерализации визового режим

24.04.2025 11:37





««Грузинская мечта» – это та власть, которая сделала все для того, чтобы у граждан Грузии появилась возможность без виз путешествовать в страны Евросоюза. Я сама была участницей этого процесса, можно сказать, с самого первого дня, когда начался диалог по визовому режиму с Евросоюзом, все этапы, фактически, прошли у меня на глазах», – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире одного из телеканалов.



Мака Бочоришвили отреагировала на заявления оппозиции о том, что приостановка безвизового режима входит в интересы «Грузинской мечты», чтобы отдалить Грузию от Евросоюза.



Как отметила Бочоришвили, статус кандидата также часто использовали в качестве механизма шантажа, но этот механизм не сработал.



«Я очень хорошо помню, с каким единодушием проводились довольно тяжелые для политической власти реформы и как принимались политические решения. Это сделала не бюрократия, это сделала политическая власть, потому что за этим стояла очень серьезная политическая воля. Мы должны были все это сделать, чтобы в результате получить безвизовый режим для наших граждан. Я очень хорошо помню, как в феврале 2013 года приехал еврокомиссар и привез план действий, по которому правительство Грузии работало несколько лет, чтобы заработал безвизовый режим», – заявила Мака Бочоришвили.



При этом, как отметила Мака Бочоришвили, брюссельская бюрократия часто ошибается в эффективности своих инициатив.



«Мы видели, что брюссельская бюрократия многое считала эффективным для смены власти в Грузии. В действительности произошло обратное – произошла мобилизация грузинского народа именно для защиты суверенитета и государственных интересов, когда на весы были поставлены интересы нашей страны и интересы другой страны», – заявила Мака Бочоришвили.





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