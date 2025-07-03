Агентство по мониторингу Тбилиси стерилизовало в 2024 году около 10 тысяч бездомных животных

03.07.2025 16:58





Около 10 тысяч операций по стерилизации бездомных животных провело агентство по мониторингу Тбилиси в 2024 году



Об этом на пресс-конференции 2 июля отчитался директор ведомства Гиорги Кобиашвили. По его словам, сейчас агентство работает над тем, чтобы владельцы чипировали своих питомцев и создавали им «минимальные условия для проживания». Сейчас сотрудники ведомства проводят информационную кампанию об обращении с животными в Глдани.



Всего, по словам Кобиашвили, в Тбилиси 32 тысячи бездомных животных, о ком идет речь — котах или собаках — директор агентства не уточнил. В прошлом году, по итогам переписи в Тбилиси насчитали (https://t.me/paperkartuli/10834) 30 150 бездомных собак.



«Я много раз говорил и повторю еще раз, что источник размножения бездомных животных — это домашние животные. Соответственно, процедуры, над внедрением которых работает наше агентство, очень важны. Именно поэтому на данном этапе мы ходим по домам в районе Глдани, проверяем все адреса, налаживаем связь, принимаем заявки, что делает процесс проведения вышеупомянутых процедур более организованным и упорядоченным».



Ведомство по мониторингу животных также напоминает, что наличие незарегистрированного животного влечет за собой административную ответственность.





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