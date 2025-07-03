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Муниципальный транспорт Тбилиси перешел на летний режим работы


03.07.2025   17:01


С 28 июня автобусы и маршрутки в Тбилиси перешли на летний режим работы — сократилось их количество и увеличилось время ожидания.

Это стандартная процедура, которую практикуют из года в год из-за снижения пассажиропотока летом в столице, пишет Palitravideo со ссылкой на транспортную компанию Тбилиси.

На сколько именно увеличатся интервалы движения, в ведомстве не уточнили. Но известно, что летний режим будет действовать до 15 сентября.


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