Муниципальный транспорт Тбилиси перешел на летний режим работы

03.07.2025 17:01





С 28 июня автобусы и маршрутки в Тбилиси перешли на летний режим работы — сократилось их количество и увеличилось время ожидания.



Это стандартная процедура, которую практикуют из года в год из-за снижения пассажиропотока летом в столице, пишет Palitravideo со ссылкой на транспортную компанию Тбилиси.



На сколько именно увеличатся интервалы движения, в ведомстве не уточнили. Но известно, что летний режим будет действовать до 15 сентября.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





