В Тбилисском городском суде произошла стычка активистов с судебными приставами

03.07.2025 16:49





ом Георгием Миндадзе, произошла стычка между гражданами, пожелавшими присутствовать на заседании, и представителями службы судебных приставов.



Активисты и члены семьи Миндадзе выразили недовольство тем, что процесс проходил в малом зале, в который не смогли попасть все желающие.



Судебные приставы силой вывели из здания протестующих граждан, а затем заблокировали вход в зал и ограничивают передвижение граждан.



Судья Нино Галусташвили не удовлетворила ходатайство адвокатов и проводит слушание в малом зале.



Студенту медицинского университета Георгию Миндадзе предъявлено обвинение по статье 353 Уголовного кодекса «нападение на сотрудника полиции». В частности, его обвиняют в том, что 29 ноября он выстрелил из пиротехники в сотрудника полиции, в результате чего тот получил повреждение в области ноги.



Напомним, что «Грузинская мечта» запретила фото- и видеосъёмку судебных процессов. Журналистов с камерами не пускают даже во двор Тбилисского городского суда. Внутри здания съёмка на телефон также под запретом.





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