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В Тбилисском городском суде произошла стычка активистов с судебными приставами


03.07.2025   16:49


ом Георгием Миндадзе, произошла стычка между гражданами, пожелавшими присутствовать на заседании, и представителями службы судебных приставов.

Активисты и члены семьи Миндадзе выразили недовольство тем, что процесс проходил в малом зале, в который не смогли попасть все желающие.

Судебные приставы силой вывели из здания протестующих граждан, а затем заблокировали вход в зал и ограничивают передвижение граждан.

Судья Нино Галусташвили не удовлетворила ходатайство адвокатов и проводит слушание в малом зале.

Студенту медицинского университета Георгию Миндадзе предъявлено обвинение по статье 353 Уголовного кодекса «нападение на сотрудника полиции». В частности, его обвиняют в том, что 29 ноября он выстрелил из пиротехники в сотрудника полиции, в результате чего тот получил повреждение в области ноги.

Напомним, что «Грузинская мечта» запретила фото- и видеосъёмку судебных процессов. Журналистов с камерами не пускают даже во двор Тбилисского городского суда. Внутри здания съёмка на телефон также под запретом.


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