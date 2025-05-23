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Власти Грузии расширят список случаев, при которых донорам будет не нужно разрешение на выдачу грантов
23.05.2025 12:34
"Грузинская мечта" планирует расширить список случаев, при которых зарубежным организациям не понадобится получать разрешение на выдачу грантов в Грузии.
Законопроект на следующей неделе представят на заседание бюро.
Список исключений пополнят гранты в рамках программ Европейского союза Horizon Europe (исследования и инновации) и Erasmus+ (образование и молодежная мобильность).
В пояснительной записке говорится, что Грузия сама участвует в этих двух инициативах и вносит в них финансовые взносы, они рассматриваются как «менее рискованные» в контексте возможного вмешательства в суверенитет, угроз безопасности или "политической интервенции". Поэтому авторы инициативы считают обоснованным освободить эти гранты от обязательной проверки.
С недавнего времени в Грузии запрещено выдавать и получать зарубежные гранты без согласия правительства в каждом конкретном случае. Штраф за нарушение: в двойном размере от суммы гранта. Контролируемый «Грузинской мечтой» парламент принял соответствующие изменения в апреле.
В правящей партии заявляют, что эти шаги направлены на защиту государственных институтов от «вмешательства извне» и попыток дестабилизации. Критики считают, что власти таким способом борются с неугодными СМИ и НПО.
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