Ремонт станции метро «Варкетили» завершат не ранее ноября

08.07.2025 16:53





Ремонт станции метро «Варкетили» завершат не ранее ноября. Об этом сообщает BPN со ссылкой на транспортную компанию Тбилиси. По информации издания, кроме продления сроков, стоимость работ увеличится на 10 % — до 16,5 миллионов лари.



Детали. Bada Construction LLC, которая ремонтирует станцию, и транспортная компания Тбилиси продлевают договор до июня 2026 года. Ранее проведение экспертизы, получение разрешений и ввод станции в эксплуатацию должен был произойти к 1 декабря 2025 года.



Причина увеличения сроков — изменение технологического характера и сложности выполняемых работ. По данным Bada Construction LLC, ремонт станции завершится не ранее 17 ноября 2025 года.



Контекст. Ремонт «Варкетили» должны были завершить несколько лет назад. Изначально работы на станции начались в 2016 году и закончились в сентябре 2017 года. Спустя несколько месяцев, в январе 2018-го, на станции обрушился потолок. Тогда пострадали 14 человек.



Станцию начали ремонтировать вновь, но в 2022-м контракт с компанией, проводящей работы, расторгли. К ремонту в том же году подключилась Bada Construction, которая работает над этой задачей до сих пор.





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