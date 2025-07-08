Прокуратура предъявила обвинение главе Агентства морского транспорта

08.07.2025 15:49





По делу бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе прокуратура предъявила обвинение главе Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани.



По данным прокуратуры, 6 июля вечером Т.Р. находился в гостях у своего друга А.А. в Сагареджо. 7 июля в период примерно между 01:10 и 01:30 Торнике Рижвадзе тайно взял принадлежащее Алекси Ахвледиани огнестрельное оружие системы «Глок», которое тот «по неосторожности оставил в застекленной беседке рядом с домом», а затем, по их информации, также тайно перенес его в гостевую спальню и, оставшись один, выстрелил себе в грудь с целью самоубийства, что повлекло тяжкий вред здоровью.



«Правоохранители задержали А.А. в тот же день. Задержанному предъявлено обвинение по статье 238 УК Грузии (небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия), которая в качестве меры наказания предусматривает до трех лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения», — говорится в информации.





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