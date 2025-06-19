Грузинские НПО: Мы осуждаем вступление в силу российских законов

19.06.2025 18:15





Мы, грузинские неправительственные организации, осуждаем вступление в силу российских законов, - об этом говорится в заявлении грузинских НПО.



Организации заявляют о своей солидарности с коллегами, к которым Антикоррупционное бюро обратилось с требованием «о предоставлении всеобъемлющей и конфиденциальной информации».



В заявлении также говорится, что указанное требование не основано ни на правовом основании, ни на легитимном интересе, а является механизмом политической расправы.



По словам представителей третьего сектора, «они не жили, и не будут жить по российским правилам».



«Мы, представители гражданского общества, солидарны со своими коллегами - «Фондом гражданского общества», «Международной прозрачности — Грузия», «Сапари», «Академия будущего» и «Центром исследования экономической политики» – против которых 17 июня Антикоррупционное бюро Иванишвили-Купрашвили, используя суд Мурусидзе, выдвинуло требование о предоставлении всеобъемлющей и конфиденциальной информации. Указанное требование не основано ни на правовом основании, ни на легитимном интересе, а является механизмом политической расправы, и его целью является подавление критической мысли в стране. Запрашиваемая информация содержит данные о наших бенефициариях – в том числе женщинах, детях, жертвах насилия, меньшинства и социально незащищенных людях - личные, банковские, медицинские и социальные данные. Защита этих данных является нашим профессиональным и моральным обязательством. Мы заявляем четко и единогласно – в этой борьбе никто не останется один. Это идеологическое и институциональное преследование , направленное против гражданского общества, является прямой копировкой русской модели. Мы не уступим будущее Грузии – ни режиму Иванишвили, ни суду Мурусидзе, ни авторитарной системе Путина и Лукашенко.



Мы боремся вместе – друг для друга, за наше счастье и свободную Грузию. Мы не жили, и не будут жить по российским правилам », - говорится в заявлении, подписанном представителями около 40 неправительственных организаций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





