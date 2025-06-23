Суд арестовал обвинённого в коррупции бывшего замминистра экономики Грузии

23.06.2025 14:42





Тбилисский городской суд заключил под стражу бывшего первого заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе, обвиняемого в коррупции. Решение принял судья Арсен Калатозишвили.



Адвокат экс-чиновника Бека Немсицверидзе ранее заявил, что выдвинутое прокуратурой обвинение является необоснованным и не подкреплено доказательной базой. По словам защиты, семья Микаутадзе была обеспеченной задолго до того, как он занял государственный пост.



Прокуратура, в свою очередь, настаивала на заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения. Следствие полагает, что Микаутадзе может скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей.



Согласно материалам дела, Микаутадзе систематически злоупотреблял служебными полномочиями, извлекая из этого особенно крупные доходы. В частности, как утверждает прокуратура, при содействии аффилированных с ним лиц он осуществил незаконную легализацию необоснованного дохода в размере 2 556 192 лари (более 900 тысяч долларов США). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.





Напомним, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании Микаутадзе 21 июня. По данным ведомства, с 3 октября 2017 года по 9 февраля 2024 года, занимая высокие должности, он использовал своё влияние и связи в энергетическом секторе для предоставления незаконных преимуществ определённым лицам в личных интересах. В обмен он получал доли в энергетических компаниях, гидроэлектростанциях и других предприятиях. Формально эти доли регистрировались на доверенных лиц, но фактически контролировались самим Микаутадзе.



Ромео Микаутадзе занимал должность заместителя министра с 2021 года, а с 30 декабря 2022 года стал первым заместителем. Он оставался на этом посту до 11 февраля 2024 года.



О возможной коррупционной деятельности Микаутадзе неоднократно сообщали грузинские СМИ и журналисты-расследователи. В частности, речь шла о приобретении его семьёй квартиры в Мадриде.



Как утверждает прокуратура, в 2023 году семья Микаутадзе перевела 599 955 евро из «Банка Грузии» для покупки недвижимости в испанской столице. Сумма была внесена наличными на банковский счёт его супруги. Поскольку легального источника этих средств (около 1,7 млн лари) у семьи не было, по версии следствия, обвиняемый при содействии сообщников изготовил поддельный договор купли-продажи. Согласно документу, деньги за квартиру должна была внести пенсионерка — мать друга Микаутадзе, которая фиктивно числилась покупателем. На самом деле, поясняет прокуратура, договор использовался для легализации незаконных доходов.





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