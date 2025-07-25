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Европарламент напоминает, что вступление Грузии в ЕС невозможно до смены курса правительством


25.07.2025   14:01


Европарламент напоминает, что вступление Грузии в ЕС невозможно до смены курса правительством

Ранее подобное сообщение Европарламент распространял и в социальной сети X, «Грузия не сможет вступить в ЕС, пока её правительство не сменит авторитарный курс», говорилось в посте.

Напомним, Европейский парламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля. В документе осуждаются аресты оппозиционеров, и звучит призыв к освобождению журналистки Мзии Амаглобели и других «политических заключённых», а также призыв к проведению новых парламентских выборов.


Резолюция также призывает государства-члены ЕС рассмотреть дополнительные ограничительные меры в дополнение к санкциям, включая:

• Отключение от SWIFT (крупнейшей международной банковской системы расчётов);
• «Секторальные санкции, направленные на пресечение источников и потоков доходов режима «Грузинской мечты»».

Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный, необязательный характер, хотя и выражают позицию политических кругов государств-членов.


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