Европарламент напоминает, что вступление Грузии в ЕС невозможно до смены курса правительством

25.07.2025 14:01





Европарламент напоминает, что вступление Грузии в ЕС невозможно до смены курса правительством



Ранее подобное сообщение Европарламент распространял и в социальной сети X, «Грузия не сможет вступить в ЕС, пока её правительство не сменит авторитарный курс», говорилось в посте.



Напомним, Европейский парламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля. В документе осуждаются аресты оппозиционеров, и звучит призыв к освобождению журналистки Мзии Амаглобели и других «политических заключённых», а также призыв к проведению новых парламентских выборов.





Резолюция также призывает государства-члены ЕС рассмотреть дополнительные ограничительные меры в дополнение к санкциям, включая:



• Отключение от SWIFT (крупнейшей международной банковской системы расчётов);

• «Секторальные санкции, направленные на пресечение источников и потоков доходов режима «Грузинской мечты»».



Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный, необязательный характер, хотя и выражают позицию политических кругов государств-членов.





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