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Европарламент напоминает, что вступление Грузии в ЕС невозможно до смены курса правительством
25.07.2025 14:01
Европарламент напоминает, что вступление Грузии в ЕС невозможно до смены курса правительством
Ранее подобное сообщение Европарламент распространял и в социальной сети X, «Грузия не сможет вступить в ЕС, пока её правительство не сменит авторитарный курс», говорилось в посте.
Напомним, Европейский парламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля. В документе осуждаются аресты оппозиционеров, и звучит призыв к освобождению журналистки Мзии Амаглобели и других «политических заключённых», а также призыв к проведению новых парламентских выборов.
Резолюция также призывает государства-члены ЕС рассмотреть дополнительные ограничительные меры в дополнение к санкциям, включая:
• Отключение от SWIFT (крупнейшей международной банковской системы расчётов);
• «Секторальные санкции, направленные на пресечение источников и потоков доходов режима «Грузинской мечты»».
Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный, необязательный характер, хотя и выражают позицию политических кругов государств-членов.
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