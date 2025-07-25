Журналистку Ию Антадзе уволили из Общественного вещателя

25.07.2025 13:42





Грузинская журналистка Ия Антадзе сообщает об уходе с Общественного вещателя по причине закрытия передачи «Интересные люди». Об этом она написала в социальных сетях:



«Вчера моё сотрудничество с Первым каналом Грузии завершилось – закрылся проект «Интересные люди», который принёс мне много радости в последние годы.



Конечно, это решение не было неожиданным, потому что я воспринимаю его как естественное следствие выбора своей ответственности.



Я невероятно благодарна 302 людям, которые согласились дать интервью и с которыми мы создали очень запоминающуюся картину современной Грузии. Я также благодарна всем читателям – вы воплощали этот проект в жизнь 7,5 лет. Иногда у меня возникало ощущение, что я одна, но на самом деле мы всегда были вместе – мои гости, мои читатели и я.



Искреннее спасибо за эти годы! До сих пор моя публичная деятельность была ограничена контрактом, и я честно сдержала своё обещание. Теперь я полностью свободна и постараюсь делиться с вами всеми важными для меня мнениями по ходу дела. Надеюсь, а точнее, уверена, что ещё смогу быть полезна нашей общей родине», — пишет Антадзе.



Напомним, многие журналисты и уже бывшие служащие Общественного вещателя обвиняют руководство телеканала во вмешательстве в редакционную политику в пользу «Грузинской мечты».



Источник: SOVA

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