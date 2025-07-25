|
|
|
Журналистку Ию Антадзе уволили из Общественного вещателя
25.07.2025 13:42
Грузинская журналистка Ия Антадзе сообщает об уходе с Общественного вещателя по причине закрытия передачи «Интересные люди». Об этом она написала в социальных сетях:
«Вчера моё сотрудничество с Первым каналом Грузии завершилось – закрылся проект «Интересные люди», который принёс мне много радости в последние годы.
Конечно, это решение не было неожиданным, потому что я воспринимаю его как естественное следствие выбора своей ответственности.
Я невероятно благодарна 302 людям, которые согласились дать интервью и с которыми мы создали очень запоминающуюся картину современной Грузии. Я также благодарна всем читателям – вы воплощали этот проект в жизнь 7,5 лет. Иногда у меня возникало ощущение, что я одна, но на самом деле мы всегда были вместе – мои гости, мои читатели и я.
Искреннее спасибо за эти годы! До сих пор моя публичная деятельность была ограничена контрактом, и я честно сдержала своё обещание. Теперь я полностью свободна и постараюсь делиться с вами всеми важными для меня мнениями по ходу дела. Надеюсь, а точнее, уверена, что ещё смогу быть полезна нашей общей родине», — пишет Антадзе.
Напомним, многие журналисты и уже бывшие служащие Общественного вещателя обвиняют руководство телеканала во вмешательстве в редакционную политику в пользу «Грузинской мечты».
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна