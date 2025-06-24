«Грузинская мечта» законодательно заставит граждан уважать судей

24.06.2025 17:17





Проявление неуважения к судье любым лицом, в любой форме - вербально, посредством непристойных или иных действий, в любых обстоятельствах - во время судебного заседания или в общественном пространстве, повлечет ответственность. Это одно из ряда изменений, отраженных в законе «Об общих судах».



В рамках того же проекта расширяется круг субъектов незаконной коммуникации с судьей - субъектом будет считаться не только лицо, заинтересованное в исходе конкретного рассматриваемого дела, но и «любое другое лицо, которое пытается вести ненадлежащую коммуникацию с судьей с целью повлиять на независимость судьи или судебной системы в целом».



Согласно законопроекту, любому субъекту запрещается в любой форме нарушать независимость суда, а также будет запрещено оказывать какое-либо воздействие на судью ввиду уже принятого решения или с целью повлиять на решение, которое должно быть принято в будущем.



Изменения в законе «Об общих судах» подготовлены депутатами «Грузинской мечты». Законопроект инициирован в арламенте. Он будет рассмотрен в ускоренном порядке.





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