Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Грузинская мечта» законодательно заставит граждан уважать судей


24.06.2025   17:17


Проявление неуважения к судье любым лицом, в любой форме - вербально, посредством непристойных или иных действий, в любых обстоятельствах - во время судебного заседания или в общественном пространстве, повлечет ответственность. Это одно из ряда изменений, отраженных в законе «Об общих судах».

В рамках того же проекта расширяется круг субъектов незаконной коммуникации с судьей - субъектом будет считаться не только лицо, заинтересованное в исходе конкретного рассматриваемого дела, но и «любое другое лицо, которое пытается вести ненадлежащую коммуникацию с судьей с целью повлиять на независимость судьи или судебной системы в целом».

Согласно законопроекту, любому субъекту запрещается в любой форме нарушать независимость суда, а также будет запрещено оказывать какое-либо воздействие на судью ввиду уже принятого решения или с целью повлиять на решение, которое должно быть принято в будущем.

Изменения в законе «Об общих судах» подготовлены депутатами «Грузинской мечты». Законопроект инициирован в арламенте. Он будет рассмотрен в ускоренном порядке.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна