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«Грузинская мечта» экстренно меняет закон «Об общих судах»
24.06.2025 19:56
На рассмотрение парламента уже подан пакет поправок, разработанный депутатами от «Грузинской мечты»: Арчилом Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Александром Табатадзе, Давидом Матишвили, Рати Ионатомишвили, Алудой Гудушаури, Тенгизом Шарманашвили, Гурамом Мачарашвили и Акаки Аладжашвили. По плану, парламент должен принять изменения в ускоренном порядке до 27 июня, то есть в течение 2–3 дней.
Основные положения законопроекта
1. Изменение порядка назначения судей и рост их зарплат
• Судьи получают повышение зарплат: от 10 500 до 14 600 лари в зависимости от уровня.
• Увеличиваются сроки полномочий:
• Членов Большой палаты Верховного суда — с 2 до 3 лет.
• Судей дисциплинарной и квалификационной палат — с 3 до 5 лет.
• Председателей палат — до 5–10 лет.
• Упрощается продвижение: назначение в апелляцию возможно уже после 3 лет, а не 5.
• Увеличиваются сроки командировок судей от 2 до 3 лет, с возможностью продления, и вводится кворум в 2/3 Высшего совета юстиции для решений о командировках.
2. Новые правила общения с судьями («специальная коммуникация»)
• Расширяется круг «заинтересованных лиц», понятие неподобающей коммуникации.
• Вводится «специальная коммуникация»: общение с судьёй по профессиональным вопросам возможно только после согласования с Высшим советом юстиции.
• Любое несанкционированное общение влечёт ответственность.
3. Ограничения освещения судебных процессов СМИ
• Абсолютный запрет фото- и видеосъёмки в залах суда, здании и на территории суда — кроме сотрудников суда.
• Видео- и аудиозапись разрешены только по мотивированному ходатайству и решению судьи.
• Право на съёмку остаётся исключительно за Общественным вещателем: другие СМИ лишаются этого.
• Личные вещи посетителей (телефоны, камеры) могут изыматься при входе.
• До вступления решений в силу (в том числе решения нижестояших судов) материалы не предоставляются.
4. Ограничения уважения к суду
• Запрещено любое проявление неуважения к судье, связанное с его статусом — везде и всюду. Санкции предусмотрены законом.
5. Изменения в процедуре деятельности судов
• Вводятся специализированные панели в Верховном суде.
• Ужесточаются требования к кандидатам: экзамен, обучение обязательны.
• Отмена публичных слушаний между окончанием слушаний и заседанием Высшего совета юстиции.
• В апелляционных и районных судах также ужесточаются требования к срокам полномочий председателей и их заместителей (до 5 или 10 лет).
6. Упразднение независимого инспектора
• С 1 сентября 2025 года должность независимого инспектора и его службы ліквидируется. Его функции перейдут к секретарю Высшего совета юстиции.
7. Переформатирование состава Высшего совета юстиции
• Из 15 членов увеличивается число судей в совете: 12 судей + 2 представителя парламента + 1, назначенный президентом.
• Значительно сокращается парламентский компонент (с 5 до 2).
• Убираются ограничения представительства судей (представители из каждой инстанции), что расширяет влияниe судейского корпуса на сам совет.
8. Ограничения научной и педагогической деятельности судей
• Судьям станет необходимым согласие Совета для научных, преподавательских и творческих занятий.
• Переходный период — до 1 сентября 2025 года — освобождает действующих судей от требований.
9. Мандатуры и управление судом
• Служба мандатур отныне будет подчиняться секретарю Высшего совета, а не председателю Верховного суда.
• Оплата труда мандатуров не может превышать судейскую.
Возможные последствия
1. Усиление контроля над системой правосудия
• Политическая партия получает больше влияния через состав Высшего совета.
• Судьи становятся более зависимыми от немедленного мониторинга и согласования своих действий.
2. Снижение прозрачности суда
• Видео/фото запреты и ограничение распространения решений препятствуют общественному контролю и открытости.
• Повышение ответственности за «неуважение» может ограничить публичную критику судебной системы.
3. Подрыв баланса властей
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