«Грузинская мечта» экстренно меняет закон «Об общих судах»

24.06.2025 19:56





На рассмотрение парламента уже подан пакет поправок, разработанный депутатами от «Грузинской мечты»: Арчилом Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Александром Табатадзе, Давидом Матишвили, Рати Ионатомишвили, Алудой Гудушаури, Тенгизом Шарманашвили, Гурамом Мачарашвили и Акаки Аладжашвили. По плану, парламент должен принять изменения в ускоренном порядке до 27 июня, то есть в течение 2–3 дней.



Основные положения законопроекта



1. Изменение порядка назначения судей и рост их зарплат

• Судьи получают повышение зарплат: от 10 500 до 14 600 лари в зависимости от уровня.

• Увеличиваются сроки полномочий:

• Членов Большой палаты Верховного суда — с 2 до 3 лет.

• Судей дисциплинарной и квалификационной палат — с 3 до 5 лет.

• Председателей палат — до 5–10 лет.

• Упрощается продвижение: назначение в апелляцию возможно уже после 3 лет, а не 5.

• Увеличиваются сроки командировок судей от 2 до 3 лет, с возможностью продления, и вводится кворум в 2/3 Высшего совета юстиции для решений о командировках.



2. Новые правила общения с судьями («специальная коммуникация»)

• Расширяется круг «заинтересованных лиц», понятие неподобающей коммуникации.

• Вводится «специальная коммуникация»: общение с судьёй по профессиональным вопросам возможно только после согласования с Высшим советом юстиции.

• Любое несанкционированное общение влечёт ответственность.



3. Ограничения освещения судебных процессов СМИ

• Абсолютный запрет фото- и видеосъёмки в залах суда, здании и на территории суда — кроме сотрудников суда.

• Видео- и аудиозапись разрешены только по мотивированному ходатайству и решению судьи.

• Право на съёмку остаётся исключительно за Общественным вещателем: другие СМИ лишаются этого.

• Личные вещи посетителей (телефоны, камеры) могут изыматься при входе.

• До вступления решений в силу (в том числе решения нижестояших судов) материалы не предоставляются.



4. Ограничения уважения к суду

• Запрещено любое проявление неуважения к судье, связанное с его статусом — везде и всюду. Санкции предусмотрены законом.



5. Изменения в процедуре деятельности судов

• Вводятся специализированные панели в Верховном суде.

• Ужесточаются требования к кандидатам: экзамен, обучение обязательны.

• Отмена публичных слушаний между окончанием слушаний и заседанием Высшего совета юстиции.

• В апелляционных и районных судах также ужесточаются требования к срокам полномочий председателей и их заместителей (до 5 или 10 лет).



6. Упразднение независимого инспектора

• С 1 сентября 2025 года должность независимого инспектора и его службы ліквидируется. Его функции перейдут к секретарю Высшего совета юстиции.



7. Переформатирование состава Высшего совета юстиции

• Из 15 членов увеличивается число судей в совете: 12 судей + 2 представителя парламента + 1, назначенный президентом.

• Значительно сокращается парламентский компонент (с 5 до 2).

• Убираются ограничения представительства судей (представители из каждой инстанции), что расширяет влияниe судейского корпуса на сам совет.



8. Ограничения научной и педагогической деятельности судей

• Судьям станет необходимым согласие Совета для научных, преподавательских и творческих занятий.

• Переходный период — до 1 сентября 2025 года — освобождает действующих судей от требований.



9. Мандатуры и управление судом

• Служба мандатур отныне будет подчиняться секретарю Высшего совета, а не председателю Верховного суда.

• Оплата труда мандатуров не может превышать судейскую.





Возможные последствия



1. Усиление контроля над системой правосудия

• Политическая партия получает больше влияния через состав Высшего совета.

• Судьи становятся более зависимыми от немедленного мониторинга и согласования своих действий.



2. Снижение прозрачности суда

• Видео/фото запреты и ограничение распространения решений препятствуют общественному контролю и открытости.

• Повышение ответственности за «неуважение» может ограничить публичную критику судебной системы.



3. Подрыв баланса властей





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