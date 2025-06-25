«Авторитарная тактика» – европейские политики о задержании грузинских оппозиционеров

25.06.2025 10:12





Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос комментирует аресты лидеров оппозиции в Грузии. «Это атака на демократические основы Грузии, которые разрушаются с каждым днем», — написала Кос в социальной сети X.



«Я поддерживаю тех, кто борется за свободное и плюралистическое общество в Грузии, и призываю власти Грузии освободить всех журналистов, активистов и несправедливо задержанных», — написала она.



«Авторитарной тактикой» назвала преследование оппозиции в Грузии спикер Еврокомиссии Анита Хиппер.



«Политически мотивированные преследования и аресты лидеров оппозиции противоречат основным демократическим ценностям. Это авторитарная тактика, противоположная тому, что ожидается от страны-кандидата в ЕС. «Грузинская мечта» должна прекратить превращать систему правосудия в оружие», — написала в соцсети Хиппер.



Напомним, несколько лидеров оппозиции были приговорены к тюремным срокам за неявку в спорную следственную комиссию парламента, или заключены под стражу за неуплату залога в качестве меры пресечения.



Георгий Вашадзе был приговорен к семи месяцам заключения; он был взят под стражу 24 июня

Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — по восемь месяцев каждый; они были взяты под стражу 23 июня

Зураб Гирчи Джапаридзе — семь месяцев тюрьмы. Он был арестован 22 мая после неуплаты залога

Все они были лишены права занимать государственные должности в течение двух лет. Ника Мелия, Ника Гварамия и Ираклий Окруашвили содержатся под стражей по той же статье. Суд пока не огласил им приговор.





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