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Соглашение между Грузией и Грецией о взаимном признании водительских прав вступило в силу
26.06.2025 11:07
Соглашение о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями между Грузией и Грецией вступило в силу.
В рамках Соглашения граждане Грузии и Греции смогут получить водительские удостоверения равной силы в государстве своего законного проживания без сдачи теоретического или практического экзамена.
"Соглашение предусматривает, что после вступления документа в силу следующие категории/подкатегории водительских удостоверений AM", "A", "A1", "A2", "B", "B1", "C", "D", "C1", "D1", "BE", "CE", "DE", "C1E", "D1E" будут подлежать обмену без сдачи теоретического и практического экзаменов.
Соглашение о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями между Правительством Грузии и Правительством Греческой Республики было подписано 26 июня 2024 года в Афинах, Греческая Республика. «Грузия также подписала аналогичные соглашения с Королевством Испания и Ирландией, где обмен грузинскими водительскими удостоверениями уже возможен», — говорится в сообщении.
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