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Кая Каллас: «ЕС еще никогда не был так близок к Армении»


30.06.2025   22:01


Евросоюз выделит Армении €270 млн в рамках программы устойчивости и роста экономики на 2024 -2027 годы, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

Поддержка, по ее словам, предусматривает помощь бизнесу, улучшение взаимодействия между Арменией и ЕС, содействие реформам, передает Armenia today.

Каллас заявила также о политическом согласии между ЕС и Арменией, ведущими переговоры по новой повестке партнерства, которая «определяет приоритеты в области экономического развития, безопасности и устойчивости».

«ЕС еще никогда не был так близок к Армении. ЕС готов углублять сотрудничество. Наши отношения не ограничиваются только экономической сферой. <…> В наших отношениях ключевое место отведено контактам между народами, поэтому мы развиваем диалог по либерализации визового режима», — пояснила она.

По словам Каллас, Еврокомиссия приняла предложение Армении по плану действий для либерализации визового режима. Когда условия будут выполнены и процесс завершится, это сделает еще ближе ЕС и Армению, добавила Каллас.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Армения и ЕС начнут совместные консультации в сферах безопасности и обороны. Армения и ЕС завершили переговоры по новой повестке партнёрства, добавил Мирзоян.

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС на заседании 9 января. Законопроект формализует намерение Армении двигаться в направлении евроинтеграции, а также призван создать «более рабочую атмосферу» для дальнейшего обсуждения указанной повестки с представителями ЕС.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что окончательное решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только на всенародном референдуме.


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