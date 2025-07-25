Представитель Службы внешних связей ЕС: Мы решительно осуждаем личные нападки на посла ЕС

25.07.2025 20:24





«Мы призываем всех политических акторов в Грузии воздержаться от распространения дезинформации, избежать провокационных персональных нападок и работать ради европейского будущего своего народа», — говорится в заявлении представителя пресс-службы Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).



В заявлении подчеркивается, что Евросоюз является последовательным и надежным партнером Грузии:



«ЕС категорически отвергает и осуждает дезинформацию и необоснованные обвинения, распространяемые властями Грузии в отношении роли Евросоюза в стране. Недавние ложные утверждения о том, что ЕС якобы стремится дестабилизировать Грузию, втянуть ее в войну или навязать так называемые нетрадиционные ценности, являются сознательной попыткой ввести общественность в заблуждение. Теории заговора в российском стиле и разделяющие нарративы подрывают отношения между ЕС и Грузией и служат лишь интересам тех, кто выступает против демократического и европейского пути Грузии.



Мы решительно осуждаем персональные нападения на посла ЕС в Грузии. Посол играет жизненно важную роль в укреплении отношений между ЕС и Грузией и пользуется полной поддержкой и доверием Европейского союза.



Мы призываем всех политических деятелей в Грузии воздерживаться от распространения дезинформации, избегать провокационных личных нападок и работать ради европейского будущего своего народа. ЕС остается надежным и последовательным партнером Грузии. Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии, нашу твердую солидарность с грузинским народом и нашу готовность продолжать оказывать поддержку на пути к европейскому будущему».





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