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Сандро Базадзе — чемпион мира по фехтованию


25.07.2025   20:14


Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

На проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию в финале соревнований на саблях среди мужчин 31-летний Базадзе уверенно победил француза Жана-Филиппа Патриса со счётом 15:9.

Это третья медаль Сандро Базадзе на чемпионате мира. В 2022 году он стал бронзовым призёром, а в 2023 году завоевал серебро. Грузинский фехтовальщик также является двукратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр.

Чемпионат мира по фехтованию стартовал в Тбилиси 22 июля. Прямую трансляцию финального блока проведут Первый канал и «Первый канал — Спорт».


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