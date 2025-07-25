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Сандро Базадзе — чемпион мира по фехтованию
25.07.2025 20:14
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе впервые в своей карьере стал чемпионом мира.
На проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию в финале соревнований на саблях среди мужчин 31-летний Базадзе уверенно победил француза Жана-Филиппа Патриса со счётом 15:9.
Это третья медаль Сандро Базадзе на чемпионате мира. В 2022 году он стал бронзовым призёром, а в 2023 году завоевал серебро. Грузинский фехтовальщик также является двукратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр.
Чемпионат мира по фехтованию стартовал в Тбилиси 22 июля. Прямую трансляцию финального блока проведут Первый канал и «Первый канал — Спорт».
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