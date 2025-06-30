«Грузинская мечта» собирается закрыть региональное частное телевидение «TV Trialeti»

30.06.2025 23:12





«Грузинская мечта» собирается закрыть региональное частное телевидение "TV Trialeti", где в последние месяцы была критика партии, но самое интересное 10% канала принадлежит самому Бидзине Иванишвили.



"Сегодня, 30 июня, Служба доходов наложила инкассо на счета телекомпании « Trialeti» из-за замороженной задолженности 10–15-летней давности.



Наложение инкассо означает, что и без того находящаяся в финансовом кризисе телекомпания больше не сможет оплачивать электроэнергию, интернет, распространение сигнала, выплачивать зарплаты, и в результате телевидение и радио прекратят своё существование.



В июне в передачах телекомпании «Trialeti» несколько раз освещалось назначение исполняющим обязанности мэра Гори Коте Бузаладзе — одноклассника и свидетеля на свадьбе нового главы Службы государственной безопасности Анри Оханашвили. В ток-шоу «Trialeti» гость Каха Кукава критиковал премьера Иракли Кобахидзе, Теа Цулукиани и других.



После этого, предположительно по поручению СГБ, представителям власти в Шида Картли запретили участвовать в эфирах «Trialeti» и давать интервью её журналистам.



В то же время, предположительно по указанию Кобахидзе и Оханашвили, в качестве акта мести, на счета «Trialeti» было наложено инкассо".



Телекомпания отмечает, что главной причиной накопления долгов телекомпанией стало давление предыдущей власти.

"Преследование усилилось в тот момент, когда «Trialeti», несмотря на риски, первой поддержала Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту».



Несмотря на поддержку, борьбу против «Trialeti» продолжил первый губернатор Шида Картли от «Грузинской мечты», который за более чем два года пребывания на посту посвятил себя именно этому.



В последующие годы против «Trialeti» боролись те же люди из нынешней власти, которые в своё время, при власти «Национального движения», также враждовали с каналом.



Тяжёлым периодом для компании стал переход на цифровое вещание, из-за чего всё оборудование пришлось списать и заменить цифровой техникой, что вынудило компанию взять крупный банковский кредит. В процессе его погашения произошёл обвал курса лари, что ещё больше усугубило финансовый кризис «Trialeti».



Из-за кризиса «Trialeti» с трудом платила за критически важные услуги, без которых невозможно вещание, и не всегда могла полностью покрыть бюджетные обязательства.



Компания не выплачивала долг, но никто и не требовал его погашения. Однако ежедневно продолжались начисления штрафов, и сумма штрафов уже превысила сумму основного долга.



На протяжении многих лет «Trialeti» неоднократно обращалась к властям с просьбой реструктуризировать долг или заключить налоговое соглашение, как это делалось в отношении десятков других компаний с долгами в десятки миллионов. Однако «Trialeti» всегда отказывали.



Реструктуризацию не проводили, сроки не продлевали, никто формально не требовал оплату, но ежедневно начисляемые штрафы увеличивали долг, предположительно, именно для того, чтобы в нужный момент использовать это как инструмент давления.



Вот так, искусственно, закрывают телеканал, который первым и единственным из региональных поддержал Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту» в момент их прихода к власти.

Канал, который способствовал победе «Грузинской мечты», сегодня закрывается этой же властью, которой он служил годами.



Закрывается старейшее частное телевидение Грузии — телеканал, который работает с 1990 года и которому сейчас исполнилось 35 лет.



Телевидение, прошедшее через многочисленные давления, смены правительств, войны — и выстоявшее. И сегодня его закрывает «Грузинская мечта».



Закрывают телевидение, 10% акций которого принадлежат компании Бидзины Иванишвили, и, предположительно, именно она выкупит оставшиеся проценты", — пишет телекомпания «Trialeti» в FB.





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