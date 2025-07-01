Глава Конгресса Совета Европы призвал власти Грузии прекратить преследование оппонентов

01.07.2025 16:23





Президент Конгресса Совета Европы Марк Кулс выразил сожаление по поводу ухудшения политического климата в Грузии. В своем заявлении он отметил, что сожалеет об арестах лидеров оппозиции, «что серьезно препятствует возможности диалога между политическими силами страны».



Он сослался на заявление 8 оппозиционных партий, которым они бойкотируют выборы 4 октября этого года.



«Я сожалею, что условия для полноценного участия в местных выборах в доверительной обстановке до сих пор не выполнены. Конгресс готов работать со всеми грузинскими политическими силами, чтобы обеспечить выполнение этих условий.



В своей резолюции и рекомендации, принятой 26 марта 2025 года, Конгресс призвал власти Грузии возобновить инклюзивный политический диалог на всех уровнях власти и со всеми заинтересованными сторонами — включая местные власти, оппозицию и гражданское общество — с целью снижения поляризации, восстановления системы сдержек и противовесов, необходимой для плюралистической демократии, и регулирования прав оппозиции на участие. Это необходимо для восстановления условий демократической среды в преддверии местных выборов 2025 года», — отметил Кулс.



Политик снова от имени Конгресса призвал власти Грузии прекратить преследование оппозиции и вступить в политический диалог на всех уровнях власти, «чтобы создать условия, необходимые для проведения местных выборов, как того требует Рекомендация Конгресса 476(2022) в отношении прав кандидатов от оппозиции на местных и региональных выборах».





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