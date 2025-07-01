|
|
|
Глава Конгресса Совета Европы призвал власти Грузии прекратить преследование оппонентов
01.07.2025 16:23
Президент Конгресса Совета Европы Марк Кулс выразил сожаление по поводу ухудшения политического климата в Грузии. В своем заявлении он отметил, что сожалеет об арестах лидеров оппозиции, «что серьезно препятствует возможности диалога между политическими силами страны».
Он сослался на заявление 8 оппозиционных партий, которым они бойкотируют выборы 4 октября этого года.
«Я сожалею, что условия для полноценного участия в местных выборах в доверительной обстановке до сих пор не выполнены. Конгресс готов работать со всеми грузинскими политическими силами, чтобы обеспечить выполнение этих условий.
В своей резолюции и рекомендации, принятой 26 марта 2025 года, Конгресс призвал власти Грузии возобновить инклюзивный политический диалог на всех уровнях власти и со всеми заинтересованными сторонами — включая местные власти, оппозицию и гражданское общество — с целью снижения поляризации, восстановления системы сдержек и противовесов, необходимой для плюралистической демократии, и регулирования прав оппозиции на участие. Это необходимо для восстановления условий демократической среды в преддверии местных выборов 2025 года», — отметил Кулс.
Политик снова от имени Конгресса призвал власти Грузии прекратить преследование оппозиции и вступить в политический диалог на всех уровнях власти, «чтобы создать условия, необходимые для проведения местных выборов, как того требует Рекомендация Конгресса 476(2022) в отношении прав кандидатов от оппозиции на местных и региональных выборах».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна