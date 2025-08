Папуашвили: Западные политики просто пытаются создать «ежедневный информационный шум»

05.08.2025 14:38





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что западные политики просто пытаются создать «ежедневный информационный шум», чтобы заставить грузинский народ «нервничать».



Так политик ответил на вопрос о том, для чего американским конгрессменам принимать MEGOBARI Act.



«Это создание ежедневного информационного шума — вы можете видеть, как они сменяют друг друга (иногда это — конгрессмены, иногда какой-либо парламент, иногда правительство какой-либо страны).



Да еще они не совпадают друг с другом — распределили <роли> так, как будто расписание на неделю составлено, и, минимум раз через день, <озвучивают> какое-то заявление, которое затем должно стать подмогой для местных «акацуки» (так представители «Мечты» называют протестующих на Руставели — отсыл к одному из выступающих на акции протеста — ред.), чтобы они нервничали и чтобы заставляли нервничать грузинский народ.



Более ни в чем ином дело — сегодня на Западе пытаются заставить нервничать грузинский народ, чтобы каким-то образом внести эмоциональное напряжение.



О какой Европе вести речь — представители властей стран-членов ЕС принести вред», — заявил глава грузинского парламента.



Отметим, конгрессмен Джо Уилсон снова написал на Х — «Нам нужен MEGOBARI Act».



Напомним, утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act («Акт по укреплению и мобилизации возможностей Грузии в области подотчетности, устойчивости и независимости»).



Добавим, 5 марта MEGOBARI Act (аббревиатура от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence, то есть — Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости) был представлен в комитете по иностранным делам его главой — республиканцем Джимом Ришем и членом комитета — демократкой Джинн Шахин. 24 марта еще два конгрессмена — республиканец Пит (Джон) Рикеттс и демократ Крис Кунс — стали соавторами законопроекта.



MEGOBARI Act был первоначально зарегистрирован в Палате представителей США 20 мая 2024 года — до того, как парламент Грузии отменил вето пятого президента Саломе Зурабишвили на закон об агентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.).



MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ