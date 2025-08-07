Командир «Грузинского легиона» посетил Словакию, несмотря на объявленный запрет на въезд

07.08.2025 10:14





Несмотря на заявления словацких властей в начале года о том, что командиру "Грузинского легиона" Мамуке Мамулашвили запрещен въезд в Словакию, он беспрепятственно посетил страну. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Denník N.



Словацкий журналист Томаш Форро в среду опубликовал интервью с Мамулашвили, которое он взял в конце июля недалеко от здания словацкого правительства в Братиславе.



В интервью командир "Грузинского легиона" намекает, что в настоящее время ему не запрещен въезд в Шенгенскую зону.



При этом в январе глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток утверждал, что Мамулашвили внесен в список лиц, которым закрыт въезд в Шенген, из-за якобы причастности к подготовке "переворота" в стране.



"Очевидно, что меня никто не переправил в Словакию в ящике. Они не могут предоставить никаких доказательств, что я готовил переворот. Я не был в контакте с какими-либо политиками, и это остается так до сих пор. В цивилизованной стране смотрят на факты, а не на какие-то байки с телевидения", – прокомментировал Мамулашвили.



Томаш Форро при этом на основании полученных им документов утверждает, что словацкие власти даже не подавали запрос о блокировании въезда командира "Грузинского легиона" в Шенгенскую зону.



Напомним, в конце января словацкий премьер Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии.



Он также без доказательств заявил, что инициатива "Мир Украине", которая стоит за организацией протестов, собирала деньги на "Грузинский легион" и таким образом финансировала "украинскую контрразведку".



В Главном управлении разведки после этого объяснили, что "Грузинский легион" и Мамулашвили не имеют к ним никакого отношения.





