МИД Латвии: Сегодня мы вспоминаем жертв агрессии России против Грузии


07.08.2025   10:33


Мы осуждаем незаконное вторжение и твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность Грузии и право ее народа самостоятельно выбирать своё будущее, - Министерство иностранных дел Латвии распространяет заявление в связи с 17-й годовщиной агрессии России против Грузии.

«В этот день Латвия вспоминает жертв агрессии России против Грузии 17 лет назад. Мы осуждаем незаконное вторжение и твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность Грузии и право ее народа самостоятельно выбирать свое будущее», - пишет МИД Латвии в X.


