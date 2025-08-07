МИД Латвии: Сегодня мы вспоминаем жертв агрессии России против Грузии

Мы осуждаем незаконное вторжение и твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность Грузии и право ее народа самостоятельно выбирать своё будущее, - Министерство иностранных дел Латвии распространяет заявление в связи с 17-й годовщиной агрессии России против Грузии.



«В этот день Латвия вспоминает жертв агрессии России против Грузии 17 лет назад. Мы осуждаем незаконное вторжение и твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность Грузии и право ее народа самостоятельно выбирать свое будущее», - пишет МИД Латвии в X.





