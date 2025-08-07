Госдеп США обеспокоен «целенаправленным» ограничением критиков власти в Грузии

Госдеп США выражает глубокую обеспокоенность «целенаправленным преследованием лиц, критикующих действия правительства в Грузии».



В Вашингтоне прямо не прокомментировали приговор основательнице Batumelebi Мзие Амаглобели (в заявлении не упомянуты конкретные имена, как, например, в заявлении от ЕС — ред.), однако в Госдепартаменте отметили, что правительство Грузии использует поправки к новым законам против критиков власти, тем самым ограничивая свободу выражения мнений.



«Мы глубоко обеспокоены продолжением и усилением антидемократических действий в Грузии, включая задержание представителей политической оппозиции, а также целенаправленным ограничением лиц гражданского общества, критически настроенных к правительству лиц.



Серьезно обеспокоены тем, что Грузия избирательно использует недавно принятое законодательство, включая поправки к закону «О грантах», против фактических или предполагаемых критиков грузинского правительства, тем самым излишне ограничивая свободу выражения мнений и функционирование гражданского общества», — заявили в Госдепартаменте США.



Отметим, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели к двум годам тюремного заключения. Судья Нино Сахелашвили переквалифицировала прежнее обвинение.



24 диппредставительства стран ЕС, Великобритании и Канады, аккредитованных в Грузии, призвали власти Грузии к освобождению основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Послы выступили единым заявлением после того, как был оглашен приговор журналистке.



