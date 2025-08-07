Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер-министр встретился с постоянным координатором ООН в Грузии


07.08.2025   11:31


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с постоянным координатором ООН в Грузии Дидье Трёбюком.

На встрече было подчеркнуто многолетнее плодотворное партнёрство между правительством Грузии и офисом постоянного координатора ООН. Обсуждены текущие программы и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в различных направлениях.

Отмечена важная роль ООН в достижении целей устойчивого развития, а также в содействии социально-экономическому развитию.

В ходе беседы Ираклий Кобахидзе поблагодарил Дидье Трёбюка за значимую роль ООН в защите прав населения, пострадавшего в результате конфликта.


