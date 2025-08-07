|
|
|
Премьер-министр встретился с постоянным координатором ООН в Грузии
07.08.2025 11:31
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с постоянным координатором ООН в Грузии Дидье Трёбюком.
На встрече было подчеркнуто многолетнее плодотворное партнёрство между правительством Грузии и офисом постоянного координатора ООН. Обсуждены текущие программы и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в различных направлениях.
Отмечена важная роль ООН в достижении целей устойчивого развития, а также в содействии социально-экономическому развитию.
В ходе беседы Ираклий Кобахидзе поблагодарил Дидье Трёбюка за значимую роль ООН в защите прав населения, пострадавшего в результате конфликта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна