Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Франции: Франция призывает РФ выполнять свои обязательства в рамках шестипунктного соглашения


07.08.2025   11:41


Франция в очередной раз призвала РФ уважать территориальную целостность Грузии. Пост, посвященный 17-й годовщине российско-грузинской войны посол Франции в Грузии Шераз Гасри опубликовала в социальных сетях:

«В память о жертвах агрессивной войны, развязанной Россией против Грузии в 2008 году, Франция вновь призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнять свои обязательства в рамках шестипунктного соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС».

Прошло 17 лет с начала августовской войны, в ходе погибли 170 служащих Министерства обороны Грузии, 14 служащих Министерства внутренних дел и 224 мирных жителя. Общее число раненых и пострадавших гражданских лиц и военнослужащих – 2232 человека, в том числе 1045 военнослужащих.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна