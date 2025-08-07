Посол Франции: Франция призывает РФ выполнять свои обязательства в рамках шестипунктного соглашения

07.08.2025 11:41





Франция в очередной раз призвала РФ уважать территориальную целостность Грузии. Пост, посвященный 17-й годовщине российско-грузинской войны посол Франции в Грузии Шераз Гасри опубликовала в социальных сетях:



«В память о жертвах агрессивной войны, развязанной Россией против Грузии в 2008 году, Франция вновь призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнять свои обязательства в рамках шестипунктного соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС».



Прошло 17 лет с начала августовской войны, в ходе погибли 170 служащих Министерства обороны Грузии, 14 служащих Министерства внутренних дел и 224 мирных жителя. Общее число раненых и пострадавших гражданских лиц и военнослужащих – 2232 человека, в том числе 1045 военнослужащих.





