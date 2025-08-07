Омбудсмен: последствия российско-грузинской войны до сих пор остро ощущаются

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выступил с заявлением, приуроченным к 17-ой годовщине российско-грузинской войны. Как отмечается в заявлении омбудсмена, положение внутренне перемещенных лиц остается «крайне тяжелым, поскольку они до сих пор не могут вернуться в свои дома».



«Прошло 17 лет после российско-грузинской войны в августе 2008 года, но её последствия до сих пор остро ощущаются как населением, оставшимся на оккупированной территории, так и теми, кто живёт вблизи линии оккупации. Положение внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) также крайне тяжёлое, и они до сих пор не могут вернуться в свои дома. В результате конфликтов 1990-х и 2008 годов в Грузии зарегистрировано 299 172 ВПЛ.



Практика незаконного задержания и заключения под стражу оккупационным режимом людей за так называемое незаконное пересечение границы, как в направлении оккупированной Абхазии, так и в направлении оккупированного Цхинвальского региона, остаётся серьёзной проблемой.



По официальным данным, с 2008 по 2025 год российскими оккупационными силами были незаконно задержаны 3594 человека, из которых 2024 – в направлении оккупированной Абхазии и 1570 – в направлении оккупированного Цхинвальского региона. По состоянию на 2025 год 9 граждан Грузии остаются незаконно задержанными в оккупированном Цхинвальском регионе и 4 гражданина – в оккупированной Абхазии.



Продолжается незаконный процесс так называемой «бордеризации», осуществляемый оккупационными силами. Нарушение имущественных прав остается повседневной проблемой для населения, проживающего вблизи линии оккупации. На оккупированном Цхинвальском направлении российские оккупационные войска установили более 60 километров колючей проволоки, а протяженность искусственных заграждений на оккупированном абхазском направлении превышает 50 километров.



Ситуация на оккупированных территориях осложняется доступом к образованию на родном языке. Преподавание на грузинском языке полностью запрещено во всех начальных школах оккупированных Гали и Ахалгори, а использование родного языка полностью запрещено во всех начальных школах. Грузинский язык превращен в предмет иностранного языка и литературы. В связи с этим число учащихся сокращается из года в год.



Подобные незаконные действия оккупационного режима грубо нарушают права и свободы населения, проживающего на оккупированных территориях, что в очередной раз подтверждает необходимость допуска международных наблюдательных миссий по правам человека на оккупированные территории. Народный защитник выражает готовность содействовать диалогу между сторонами и поощрять инициативы и подходы, основанные на правах человека», — отметил в своем заявлении Леван Иоселиани.



