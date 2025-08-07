Саакашвили: Цель агрессии была озвучена Лавровым в разговоре с Кондолизой Райс — «полное уничтожение Грузии»

«Русские категорически требовали, чтобы я покинул Грузию, в противном случае угрожали «повесить» меня. Я не только не покинул страну, но и сумел мобилизовать международную поддержку», — об этом бывший президент Михаил Саакашвили написал в социальной сети.



По его словам, самоотверженность грузинской армии, а позднее вмешательство лидеров США и Европы заставили Владимира Путина отказаться от полной оккупации Грузии на том этапе.



«Что мы должны помнить о 7 августа 2008 года? На Грузию напала ядерная Россия, вооружённая до зубов. Цель агрессии была озвучена Лавровым в разговоре с Кондолизой Райс — «полное уничтожение Грузии». Первой российским войскам противостояли наши доблестные вооружённые силы, которые смогли отразить первые атаки значительно превосходящего противника. Россияне категорически требовали, чтобы я покинул Грузию, угрожая в противном случае «повесить» меня. Я не только не покинул страну, но и сумел мобилизовать международную поддержку. Именно самоотверженность нашей армии, а также последующее вмешательство лидеров США и Европы, включая прибытие кораблей 6-го флота США, остановили российскую армию у подступов к Тбилиси и на том этапе заставили Путина отказаться от полной оккупации Грузии. Грузинская государственность была спасена», — пишет Михаил Саакашвили.





