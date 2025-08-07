Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии во Франции назначен Ираклий Курашвили

Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии во Французской Республике и Постоянным представителем Грузии при ЮНЕСКО назначен Ираклий Курашвили. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По данным ведомства, дипломатическая карьера Ираклия Курашвили насчитывает 30 лет.



«На протяжении лет Ираклий Курашвили занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических представительствах.



В 2023–2025 годах Ираклий Курашвили был Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Латвийской Республике, в 2017–2022 годах - в Аргентинской Республике, а в 2012–2017 годах - в Швейцарской Конфедерации.



В 2022–2023 годах он возглавлял генеральный директорат Министерства иностранных дел по евроинтеграции.



Ираклию Курашвили присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла», - говорится в информации МИД.





