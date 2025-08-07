Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Onet: Уиткофф предложил Путину «выгодные условия» по Украине


07.08.2025   15:56


Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным озвучил "очень выгодное предложение", в частности, обещая постепенное снятие санкций и возвращение к импорту российских энергоресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.


По данным польского СМИ, в предложении спецпредставителя США, которое он передал Путину, были как выгодные для РФ пункты, так и такие, с которыми Кремль ранее принципиально не соглашался:

Среди ключевых позиций, которые якобы были объявлены Уиткоффом в Москве:

• Украина и Россия заключат перемирие;
• Фактическое признание российских территориальных достижений путем отложения обсуждений этого вопроса на 49 или 99 лет;
• Отмена большинства санкций против России;
• Возвращение к импорту российского газа и нефти в долгосрочной перспективе;
• Отсутствие гарантий нерасширения НАТО;
• Отсутствие гарантий приостановить военную поддержку Украины.

Визит Уиткоффа в Москву

Напомним, что во вчера, 6 августа, в Россию прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, где встретился с Путиным. Этот визит стал толчком к новой волне обсуждений возможных переговоров между лидерами США и России.

После встречи в Москве в медиа появилась информация, что Путин якобы предложил Дональду Трампу провести переговоры "в определенный момент". В Белом доме подтвердили, что Трамп ответил согласием и заявил о готовности встретиться с российским президентом уже на следующей неделе.

Более того, The New York Times сообщила, что Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с участием себя, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. О таком плане Трамп, по данным журналистов, уже сообщил лидерам европейских государств.

Вместе с тем, в Госдепартаменте США отметили, что проведение переговоров Трампа с Путиным будет зависеть от прогресса в урегулировании войны в Украине. Такую позицию озвучил госсекретарь Марко Рубио.

В этот же день президент США также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, к обсуждению также присоединились некоторые лидеры стран Европы.

Заметим, что сегодня, 7 августа, стало известно, что Трамп поручил своей команде оперативно готовить переговоры с Путиным и Зеленским, чтобы реализовать идею встречи как можно быстрее.

Также сегодня, 7 августа, Зеленский сообщил, что Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.


