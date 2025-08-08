Кобахидзе отверг требование РФ по соглашению о неприменении силы с Сухуми и Цхинвали

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе исключил подписание соглашения о неприменении силы с сепаратистскими Абхазией и Цхинвальским регионом, находящимися под оккупацией России.



«Конечно же, мы не готовы к этому», — заявил Кобахидзе в сегодня, отвечая на вопросы журналистов после возложения цветов на братском военном кладбище Мухатгверди.



По его словам, подобный договор не имеет смысла, поскольку власти Грузии и так декларируют, что мирное урегулирование – это «единственный путь для восстановления территориальной целостности» страны.



«Мы об этом заявляем и никакого разговора о документе или соглашении быть не может», — сказал премьер.



На подписании такого соглашения уже много лет настаивает Москва. Российская сторона считает, что это должно произойти одновременно с началом делимитации границ Грузии с ее сепаратистскими регионами.



Этот вопрос остается одной из главных причин стагнации Женевских международных дискуссий, которые были созваны вскоре после войны 2008 года для поиска путей мирного урегулирования при участии Грузии, России, Сухуми, Цхинвали, а также представителей ЕС, ООН и ОБСЕ.



В Тбилиси неоднократно напоминали России о ее собственных обязательства по соглашению о прекращении огня. 17 лет назад Москва обязалась вывести свои войска с грузинских территорий и допустить международных наблюдателей в оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион. До сих пор эти обязательства не выполнены.





