Политический конвейер судьи Галусташвили - еще два аткивиста приговорены к тюремным срокам


08.08.2025   15:34


Тбилисский городской суд вынес решение по делу Давита Ломидзе и Темару Засохашвили, обвиняемых в нападении на сотрудников полиции.

Судья Нино Галусташвили признала их виновными и приговорила к четырем с половиной годам заключениям. По версии обвинения, Ломидзе и Засохашвили кинули коктейль Молотова в сотрудников спецназа. Задержали их 1 декабря прошлого года.

Оба считают себя невиновными, о чем в очередной заявили в ходе последнего слова на сегодняшнем заседании.


