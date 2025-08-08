Политический конвейер судьи Галусташвили - еще два аткивиста приговорены к тюремным срокам

Тбилисский городской суд вынес решение по делу Давита Ломидзе и Темару Засохашвили, обвиняемых в нападении на сотрудников полиции.



Судья Нино Галусташвили признала их виновными и приговорила к четырем с половиной годам заключениям. По версии обвинения, Ломидзе и Засохашвили кинули коктейль Молотова в сотрудников спецназа. Задержали их 1 декабря прошлого года.



Оба считают себя невиновными, о чем в очередной заявили в ходе последнего слова на сегодняшнем заседании.





