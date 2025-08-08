МИД Чехии: 8 августа 2008 года, ровно 17 лет назад, Россия вторглась в Грузию, как и в 1968 году в Чехословакию

08.08.2025 16:25





«8 августа 2008 года, ровно 17 лет назад, Россия вторглась в Грузию. Как и 21 августа 1968 года в Чехословакии, даже тогда вторжение было замаскировано под братскую помощь. Мы продолжаем твёрдо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в её международно признанных границах», — написало министерство иностранных дел Чехии.





