Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Чехии: 8 августа 2008 года, ровно 17 лет назад, Россия вторглась в Грузию, как и в 1968 году в Чехословакию


08.08.2025   16:25


«8 августа 2008 года, ровно 17 лет назад, Россия вторглась в Грузию, как и в 1968 году в Чехословакию, но даже тогда вторжение было замаскировано под братскую помощь», — написало МИД Чехии в соцсети.

Как отмечает МИД, Чешская Республика решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

«8 августа 2008 года, ровно 17 лет назад, Россия вторглась в Грузию. Как и 21 августа 1968 года в Чехословакии, даже тогда вторжение было замаскировано под братскую помощь. Мы продолжаем твёрдо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в её международно признанных границах», — написало министерство иностранных дел Чехии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна