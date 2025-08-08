Министр здравоохранения встретился с послом Мальты

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с послом Суверенного Мальтийского ордена в Грузии Теодорико Нани. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



По данным ведомства, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и совместных проектов между Грузией и Суверенным Мальтийским орденом.



«Михаил Сарджвеладзе поблагодарил Теодорико Нани за его благотворительную деятельность в Грузии. Министр здравоохранения также обратил внимание на важность сотрудничества с Суверенным Мальтийским орденом.



На встрече также обсуждался медицинский проект, в рамках которого грузинские медсестры проходят профессиональную практику в одной из больниц Милана. Стороны обсудили возможность дальнейшего более активного сотрудничества и перспективы новых совместных проектов.



На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии при Святом Престоле Давид Меквабишвили», — говорится в сообщении Минздрава.







