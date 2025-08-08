|
Саакашвили: заявления говорящих кукол Иванишвили служат окончательному уничтожению государства
08.08.2025 18:00
«Заявления говорящих кукол Иванишвили служат окончательному уничтожению грузинского государства», — пишет в социальных сетях третий президент Грузии.
Михаил Саакашвили прокомментировал заявления членов «Грузинской мечты» о том, что российско-грузинскую войну в 2008 году развязал он и его правительство:
«Наш ответ должен быть только один — беспощадная, самоотверженная борьба за освобождение от российского ига и, соответственно, безотлагательную смену режима.
Наш долг – сделать так, чтобы жертвы войн 2008 года и абхазской войны не оказались жертвами лжи, и доказать всем, что мы всё ещё на высоте, любим Грузию и готовы пожертвовать всем ради её спасения.
Мы победим с честью!» — пишет Михаил Саакашвили.
Напомним, в 17-годовщину российско-грузинской войны грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил экс-президента Михаила Саакашвили и его правительство, находившееся во власти в 2008 году, в начале августовской войны. Саакашвили остался у власти благодаря фальсификации выборов, и «недемократический, кровавый режим Саакашвили развязал войну», заявил Кобахидзе.
