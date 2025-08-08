Папуашвили возложил ответственность за приговор Мзии Амаглобели на западных послов

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили возложил ответственность за тюремный приговор журналистке Мзии Амаглобели на западных послов, присутствовавших на судебных заседаниях по её делу.



«Если кто-то, пусть даже Мзия Амаглобели или её сторонники ищут виновных в том, почему такое наказание, эти виновники сидели там, в зале суда в виде послов. Послы, которые сидели в зале и подзуживали Мзию Амаглобели: «Не признавай преступление», «Не сотрудничай со следствием», «Не иди на процессуальную сделку». Именно на совести этих послов то, что процессуальное соглашение не состоялось, и теперь она должна отсидеть два года… Фактически, послы загнали ее в тупик, чтобы она не признала вины», – заявил Папуашвили журналистам.



Одновременно он назвал «политически мотивированной клеветой» совместное заявление диппредставительств 24 западных стран, в котором дело Амаглобели описано как пример «растущего запугивания, безнаказанного насилия и судебного преследования журналистов в Грузии».



Папуашвили уверен, что послы поймут, «как ошибались», когда Европейский суд по правам человека вынесет решение по иску адвокатов Амаглобели.



Мзия Амаглобели – основательница и директор оппозиционных изданий Batumelebi и Netgazeti. 6 августа Батумский городской суд приговорил ее к двум годам лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста 12 января.



Суд квалифицировал ее действия как «оказание сопротивления сотруднику полиции при исполнении», тогда как прокуратура настаивала на квалификации «нападение на сотрудника полиции при исполнении».



Адвокаты намерены добиваться пересмотра приговора и прекращения заключения в апелляционном суде.



Оппозиционные политики и правозащитники называют Амаглобели первой женщиной-политзаключенной в современной Грузии. Ее арест вызвал международную критику: в июле Европарламент потребовал ее «немедленного и безоговорочного освобождения» и снятия всех «политически мотивированных обвинений».



Власти же отрицают политический характер дела. При этом премьер Ираклий Кобахидзе охарактеризовал действия журналистки как «партийно-политическое насилие» и заявил, что ей «необходимо раскаяться».





