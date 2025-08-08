Протестующие собрались в Тбилиси после заявлений Кобахидзе об августовской войне

В Тбилиси у здания правительства Грузии сегодня прошла акция под лозунгом «Войну начала Россия». Несколько десятков участников вышли на протест в ответ на заявление премьера Ираклия Кобахидзе, который возложил ответственность за начало августовской войны 2008 года на прежние власти страны.



«Он заявил журналистам, что, оказывается, мы вели агрессивную захватническую войну, что мы начали войну 8 августа, и мы – агрессор», — сказала участница акции Магда Мамукашвили.



Протестующие пришли с флагами и плакатами: «Помни 7 августа», «Россия – оккупант», «Слава героям». Перед зданием правительственной канцелярии выставили кордоны полиции. Акция проходит без инцидентов. Чуть позже митингующие переместятся на проспект Руставели, где ежедневно требуют освобождения арестованных участников протестов и назначения досрочных парламентских выборов.



Ранее сегодня Кобахидзе заявил, что война в 2008 году началась не как оборонительная операция Грузии против России. По его словам, эскалация последовала за «неспровоцированным наступлением на Цхинвали», которое вел «тогдашний режим». В ответ на напоминания журналистов, что стрельбу по огневым точкам в окрестностях Цхинвали открыли после обстрелов грузинских сел, премьер сослался на постановление президента Михаила Саакашвили о введении военного положения и документы Совета Европы.



Действия бывшего главнокомандующего Кобахидзе назвал «серьнзной авантюрой и предательством».



