Армения и Азербайджан подписали в Белом доме мирное соглашение

09.08.2025 09:48





Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме совместную мирную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.



Документ обязывает стороны к вечному прекращению боевых действий, возобновлению торговли, дипломатических отношений, поездок и уважению суверенитета и территориальной целостности друг друга.



Декларацию, подписанную лидерами Азербайджана и Армении, также подписал президент США Дональд Трамп.



Кроме того, США подписали с каждой из стран двусторонние соглашения в области энергетики, технологий, экономического сотрудничества, безопасности границ, искусственного интеллекта, инфраструктуры и торговли.



Соглашение также предусматривает эксклюзивное право США на развитие стратегического транзитного (Зангезурского) коридора на Южном Кавказе.







