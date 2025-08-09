|
Армения и Азербайджан подписали в Белом доме мирное соглашение
09.08.2025 09:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме совместную мирную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Документ обязывает стороны к вечному прекращению боевых действий, возобновлению торговли, дипломатических отношений, поездок и уважению суверенитета и территориальной целостности друг друга.
Декларацию, подписанную лидерами Азербайджана и Армении, также подписал президент США Дональд Трамп.
Кроме того, США подписали с каждой из стран двусторонние соглашения в области энергетики, технологий, экономического сотрудничества, безопасности границ, искусственного интеллекта, инфраструктуры и торговли.
Соглашение также предусматривает эксклюзивное право США на развитие стратегического транзитного (Зангезурского) коридора на Южном Кавказе.
