Армения и Азербайджан подписали в Белом доме мирное соглашение


09.08.2025   09:48


Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме совместную мирную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Документ обязывает стороны к вечному прекращению боевых действий, возобновлению торговли, дипломатических отношений, поездок и уважению суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Декларацию, подписанную лидерами Азербайджана и Армении, также подписал президент США Дональд Трамп.

Кроме того, США подписали с каждой из стран двусторонние соглашения в области энергетики, технологий, экономического сотрудничества, безопасности границ, искусственного интеллекта, инфраструктуры и торговли.

Соглашение также предусматривает эксклюзивное право США на развитие стратегического транзитного (Зангезурского) коридора на Южном Кавказе.


