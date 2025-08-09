Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трамп встретится с Путиным 15 августа на Аляске


09.08.2025   09:49


Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится на Аляске 15 августа.

Президент США написал об этом в социальной сети.

Он отметил, что детали будут обнародованы позднее.

Ранее в Белом доме заявляли, что в качестве мест проведения встречи Путина и Трампа рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Рим.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна