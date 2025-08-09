|
|
|
Трамп встретится с Путиным 15 августа на Аляске
09.08.2025 09:49
Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится на Аляске 15 августа.
Президент США написал об этом в социальной сети.
Он отметил, что детали будут обнародованы позднее.
Ранее в Белом доме заявляли, что в качестве мест проведения встречи Путина и Трампа рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Рим.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна