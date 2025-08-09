Трамп встретится с Путиным 15 августа на Аляске

09.08.2025 09:49





Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится на Аляске 15 августа.



Президент США написал об этом в социальной сети.



Он отметил, что детали будут обнародованы позднее.



Ранее в Белом доме заявляли, что в качестве мест проведения встречи Путина и Трампа рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Рим.







