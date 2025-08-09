«Национальное движение» и «Коалиция за перемены» потеряли избирательные номера

Два субъекта, которые обратились к нам по поводу использования порядковых номеров, но не обратились для участия в выборах, их номера 4 [«Коалиция за перемены»] и 5 [«Единство - Национальное движение»] будут разыграны в жеребьевке, - об этом сообщил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили на встрече в Центральной избирательной комиссии.



По его словам, всего заявки на участие в местных выборах подали 17 партий, а 5 избирательным субъектам, участвовавшим в парламентских выборах 2024 года, присвоены те номера, которые у них были во время парламентских выборов.



«8 августа в 18:00 завершился прием заявок, и по состоянию на сегодняшний день заявки с целью участия в выборах в ЦИК подали в общей сложности 17 политических объединений, из которых 14 уже зарегистрированы, а по трем субъектам процесс находится на рассмотрении, и решение будет принято в сроки, предусмотренные законом...



5 политическим объединениям, обратившимся в срок, будут напрямую присвоены номера, под которыми они участвовали в парламентских выборах в прошлом году. В отношении 12 субъектов будет проведена жеребьёвка, и участие в голосовании примут 12 свободных номеров, начиная с номера 1.



Два субъекта, которые обратились к нам по поводу использования порядковых номеров, но не обратились для участия в выборах, их номера 4 [«Коалиция за перемены»] и 5 [«Единство - Национальное движение»] будут разыграны в жеребьевке», - заявил Каландаришвили.



Кроме того, согласно результатам жеребьевки, избирательный номер 4 достался партии «Грузинское единство», а номер 5 — партии «Наша единая Грузия».





