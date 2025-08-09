Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Грузия приветствует этот исторический момент для Армении, Азербайджана, региона и всего мира


09.08.2025   15:23


Грузия приветствует этот исторический момент для Армении, Азербайджана, региона и всего мира, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе откликнулся на оформление в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Поздравляю Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с этим успехом, оформлением важного мирного соглашения и началом новой эры стабильности и экономического развития в регионе. Грузия всегда поддерживала мир и сотрудничество в регионе и продолжит их незблимо поддерживать», — написал Ираклий Кобахидзе на X.


