Кобахидзе: Грузия приветствует этот исторический момент для Армении, Азербайджана, региона и всего мира

09.08.2025 15:23





Грузия приветствует этот исторический момент для Армении, Азербайджана, региона и всего мира, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе откликнулся на оформление в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.



«Поздравляю Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с этим успехом, оформлением важного мирного соглашения и началом новой эры стабильности и экономического развития в регионе. Грузия всегда поддерживала мир и сотрудничество в регионе и продолжит их незблимо поддерживать», — написал Ираклий Кобахидзе на X.





