НАТО приветствует прогресс в отношениях между Арменией и Азербайджаном

10.08.2025 13:43





НАТО приветствует прогресс, достигнутый на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, и благодарит президента США за его вклад, — написала в социальной сети пресс-спикер Североатлантического альянса Элисон Харт.



По её словам, достигнутое соглашение является важным шагом вперёд в обеспечении региональной безопасности.



«Мы приветствуем прогресс, достигнутый на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, и благодарим президента США за его вклад. Это соглашение — важный шаг вперёд в процессе нормализации отношений и обеспечения региональной безопасности. НАТО продолжит сотрудничество с нашими партнёрами — Арменией и Азербайджаном», — написала пресс-спикер НАТО Элисон Харт.







