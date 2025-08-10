Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО приветствует прогресс в отношениях между Арменией и Азербайджаном


10.08.2025   13:43


НАТО приветствует прогресс, достигнутый на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, и благодарит президента США за его вклад, — написала в социальной сети пресс-спикер Североатлантического альянса Элисон Харт.

По её словам, достигнутое соглашение является важным шагом вперёд в обеспечении региональной безопасности.

«Мы приветствуем прогресс, достигнутый на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, и благодарим президента США за его вклад. Это соглашение — важный шаг вперёд в процессе нормализации отношений и обеспечения региональной безопасности. НАТО продолжит сотрудничество с нашими партнёрами — Арменией и Азербайджаном», — написала пресс-спикер НАТО Элисон Харт.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна