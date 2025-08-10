|
НАТО приветствует прогресс в отношениях между Арменией и Азербайджаном
10.08.2025 13:43
НАТО приветствует прогресс, достигнутый на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, и благодарит президента США за его вклад, — написала в социальной сети пресс-спикер Североатлантического альянса Элисон Харт.
По её словам, достигнутое соглашение является важным шагом вперёд в обеспечении региональной безопасности.
«Мы приветствуем прогресс, достигнутый на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, и благодарим президента США за его вклад. Это соглашение — важный шаг вперёд в процессе нормализации отношений и обеспечения региональной безопасности. НАТО продолжит сотрудничество с нашими партнёрами — Арменией и Азербайджаном», — написала пресс-спикер НАТО Элисон Харт.