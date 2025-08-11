|
|
|
Саакашвили: Джинджолия, приговоривший меня к 12,5 годам, был назначен в Верховный суд
11.08.2025 11:27
Третий президент Грузии комментирует назначение судьи Тбилисского городского суда Михаила Джинджолия в высшую инстанцию. Как пишет Михаил Саакашвили в социальной сети Facebook между его приговором и новым назначением судьи может быть связь:
«Преступник в судейской мантии Джинджолия, приговоривший меня к 12,5 годам, был назначен в Верховный суд.
Почему-то даже оппозиционные СМИ не заметили связи между моим так называемым приговором и реальным судебным убийством и повышением человека, который его привёл в исполнение. До каких же пределов лицемерия докатились мы?» — пишет Саакашвили.
17 марта Третий президент Грузии Михаил Саакашвили был признан виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы. Приговор сегодня, огласил судья Михаил Джинджолия в Тбилисском городском суде.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна