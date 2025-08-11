Саакашвили: Джинджолия, приговоривший меня к 12,5 годам, был назначен в Верховный суд

Третий президент Грузии комментирует назначение судьи Тбилисского городского суда Михаила Джинджолия в высшую инстанцию. Как пишет Михаил Саакашвили в социальной сети Facebook между его приговором и новым назначением судьи может быть связь:



«Преступник в судейской мантии Джинджолия, приговоривший меня к 12,5 годам, был назначен в Верховный суд.



Почему-то даже оппозиционные СМИ не заметили связи между моим так называемым приговором и реальным судебным убийством и повышением человека, который его привёл в исполнение. До каких же пределов лицемерия докатились мы?» — пишет Саакашвили.



17 марта Третий президент Грузии Михаил Саакашвили был признан виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы. Приговор сегодня, огласил судья Михаил Джинджолия в Тбилисском городском суде.



Источник: SOVA

