Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Джинджолия, приговоривший меня к 12,5 годам, был назначен в Верховный суд


11.08.2025   11:27


Третий президент Грузии комментирует назначение судьи Тбилисского городского суда Михаила Джинджолия в высшую инстанцию. Как пишет Михаил Саакашвили в социальной сети Facebook между его приговором и новым назначением судьи может быть связь:

«Преступник в судейской мантии Джинджолия, приговоривший меня к 12,5 годам, был назначен в Верховный суд.

Почему-то даже оппозиционные СМИ не заметили связи между моим так называемым приговором и реальным судебным убийством и повышением человека, который его привёл в исполнение. До каких же пределов лицемерия докатились мы?» — пишет Саакашвили.

17 марта Третий президент Грузии Михаил Саакашвили был признан виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы. Приговор сегодня, огласил судья Михаил Джинджолия в Тбилисском городском суде.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна